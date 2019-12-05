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В Петербурге банду Колесникова осудят за "лихие 90-е"

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Банда существовала с 1994 по 2010 год.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге осудят криминального авторитета Леонида Колесникова и членов его банды. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие шло долгие годы. Дело ОПГ Колесникова насчитывает несколько томов и не менее 100 экспертиз. Известно, что членам банды вменяется целый ряд преступлений, от бандитизма и разбоя, до вымогательства, похищения и незаконного оборота оружия.

Ранее в ходе обысков у банды изъяли боеприпасы, огнестрельное оружие и взрывчатку.

Видео:следком РФ по Петербургу

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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