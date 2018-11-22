Крупная преступная банда Колесникова предстанет перед судом в Петербурге

Дело группировки составило более 100 томов.

Следственный комитет России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Леонида Колесникова и 13 граждан из одной преступной группировки, обвиняемых сразу более, чем по десяти статьям. Среди них "убийство", "мошенничество", "похищение человека", "разбой", "незаконный оборот оружия" и другие пункты. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Как выяснилось, что Колесников в статусе криминального авторитета создал и возглавил банду и преступное сообщество. Каждому человеку отводилась своя роль, в группе была налажена строгая дисциплина и тесная взаимосвязь между участниками. Колесников строил планы по материальному обеспечению коллектива и подыскивал объекты преступлений. Сам он также принимал участие в самих преступлениях.

С 1994 по 2017 годы банда похищала людей, 13 тонн дорогостоящей красной икры, покушалась на на убийство трех людей, мошенничала и вымогала деньги. Отличившихся членов группировки награждали специальными значками.

В период расследования в большом количестве изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые банда хранила для грядущих преступлений. Объем уголовного дела составил 100 томов, следствие провело около 100 различных экспертиз.

Уголовное дело направлено на стадию утверждения обвинения.

Ранее в Петербурге в зале суда освободили главу саентологов.

Видео: следком РФ по Петербургу