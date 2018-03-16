В Петербурге в зале суда освободили главу саентологов

Суд отказал следствию в продлении ареста.

Главу организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Ивана Мацицкого выпустили из-под стражи в зале суда. Суд отказался продлевать его арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие просило о продлении стражи до 19 февраля следующего года, сославшись на то, что адвокаты его дезорганизовали, из-за чего обвинение было предъявлено в разных редакциях. Начинать процедуру пришлось заново. Адвокаты же просили поместить Мацицкого под домашний арест и запретить ему определенные действия и пояснили, что не хотят знакомиться с материалами дела только для того, чтобы быстрее оказаться в Невском районном суде.

Суд избрал Мацицкому запрет определенных действий, и тот был освобожден в зале суда немедленно.

Напомним, Мацицкий вместе с коллегами в прошлом году был арестован по подозрению в нарушении нескольких законов страны, касающихся незаконного предпринимательстве и возбуждения вражды.

Фото: объединенная пресс-служба судов города