СМИ: экс-замглавы ФСИН Коршунов может избежать наказания из-за тяжелой болезни

Он может страдать аутоимунной болезнью, которая входит в список препятствующих содержанию под стражей.

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Олег Коршунов может быть освобожден от содержания под стражей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Защита Коршунова намерена просить суд освободить подзащитного от отбывания наказания, так как у него выявлено тяжелое заболевание. По данным СМИ, мужчина может страдать аутоимунной болезнью, которая входит в список препятствующих содержанию под стражей.

Защита Коршунова уже подала в Лефортовский суд Москвы ходатайство об освобождении. Оно будет рассмотрено 4 октября.

Экс-замглавы ФСИН в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату. Еще годом ранее он его осудили на семь лет за хищение более 260 миллионов рублей при производстве обуви для ведомства. Свою вину он не признал.

Ранее суд приговорил экс-главу Татфондбанка к 12 годам колонии.

Фото: пресс-служба ФСИН