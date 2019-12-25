Суд приговорил экс-главу Татфондбанка к 12 годам колонии

Суд обязал Роберта Мусина выплатить потерпевшей стороне более 23 млрд рублей.

Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС. Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Мусина арестовали в 2017 году. На него завели более двадцати уголовных дел. Суд обязал Мусина выплатить потерпевшей стороне более 23 миллиардов рублей, а также лишил его государственных наград и запретил на определенный срок после отбытия наказания занимать управленческую должность.

Мусин заявил, что обжалует вынесенный ему приговор.

Ранее Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора и главврача московской частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского.

Фото: pexels.com