Главврача частной клиники Москвы объявили в розыск после смерти пациентки

Главного врача арестуют на два месяца с момента его задержания.

Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора и главврача московской частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Басманного суда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело после смерти пациентки данного лечебного учреждения. Отмечается, что Серебрянский будет арестован на два месяца с момента его поимки.

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Серебрянского Олега Юрьевича. из сообщения пресс-службы Басманного суда

Главврач частной клиники обвиняется по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

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