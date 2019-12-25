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Главврача частной клиники Москвы объявили в розыск после смерти пациентки
Сегодня, 12:53
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Главврача частной клиники Москвы объявили в розыск после смерти пациентки

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Главного врача арестуют на два месяца с момента его задержания.

Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора и главврача московской частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Басманного суда. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело после смерти пациентки данного лечебного учреждения. Отмечается, что Серебрянский будет арестован на два месяца с момента его поимки.

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Серебрянского Олега Юрьевича.

из сообщения пресс-службы Басманного суда

Главврач частной клиники обвиняется по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

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Фото: pixabay.com

Теги: международный розыск, олег серебрянский, смерть пациентки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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