Петербургским саентологам продлили домашний арест до начала лета

Невский суд решил отсрочить освобождение фигурантов "Саентологической церкви" до лета.

В Невском районном суде продлили меру пресечения для петербургских представителей “Саентологической церкви”. Теперь фигуранты дела пробудут под арестом до начала лета. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Напомним, что организаторов секты обвиняют в создании экстремистского движения, нелегальном предпринимательстве. Последнее преступление отягощается тем, что за свою деятельность подозреваемый получали доход в особо крупном размере. Молодые люди проводили платные курсы без официальной регистрации. С этих программ заинтересованные лица получили 276 миллионов рублей.

Суд постановил, что начальник охранной службы саентологов и его заместитель не должны покидать собственные квартиры. Они будут отбывать домашний арест до 3 и 5 июня соответственно.

