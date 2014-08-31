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Похитителей узбекских коров поймали в Петербурге
Сегодня, 18:42
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Похитителей узбекских коров поймали в Петербурге

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В прошлом году с июля по август 28-летний похититель располагал к себе фермеров и обещал, что выплатит всю сумму за неделю за купленный скот.

В Петербурге полицейские задержали мужчин, которых объявили в межгосударственный розыск. Их обвиняют в мошенничестве в отношении разводящих крупный рогатый скот фермеров. Об этом 13 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В прошлом году с июля по август 28-летний похититель располагал к себе фермеров и обещал, что выплатит всю сумму за неделю за купленный скот. После этого мужчина скрывался. Правоохранители оценили ущерб от его действий в 1 млн рублей. 

Аналогичная ситуация произошла в июле 2021 года, тогда скот украл 26-летний гражданин. Ущерб оценили в 100 тыс. рублей. Обвиняемых задержали накануне на улице Моисеенко. Их доставили в отдел полиции для передачи инициатору межгосударственного розыска.

Фото: phxere
 

Теги: коровы, крупный рогатый, похитители, скот
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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