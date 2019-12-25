Бандиты с "розочкой" отобрали у подростка самокат в Колпино

Нетрезвых злоумышленников уже задержали.

Вечером 5 октября в полицию Пушкинского района Петербурга обратился 14-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, у подростка отобрали самокат двое неизвестных мужчин.

Как выяснилось, конфликт с двумя взрослыми произошел у дома №24 по Колпинскому шоссе. Мужчины угрожали подростку "розочкой" из разбитой бутылки и открыто похитили самокат стоимостью 13 тысяч рублей. Прибывшая на место полиция сразу же задержала злоумышленников. Ими оказались ранее судимые неработающие граждане 21 и 24 лет, крепко поддавшие алкоголя.

Обоих бандитов доставили в полицию, на них завели административные протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

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