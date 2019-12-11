В Красносельском районе в автомобиле нашли мертвого мужчину

Рядом с ним лежала записка.

В ночь на 6 октября в полицию Петербурга поступила информация о том, что в одном из автомобилей в садоводческом некоммерческом товариществе "Айсберг" в Красносельском районе лежит бездыханный мужчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался местный житель 1992 года рождения. Видимых травм и следов насилия на его теле не обнаружено. Предполагается, что мужчина мог отравиться выхлопными парами от собственного автомобиля. Рядом с телом лежала записка, в которой мужчина просит никого не винить.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге серийного убийцу освободили из-за срока давности.

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