Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, PlayStation и Xbox Series.

Студия Bandai Namco представила сюжетный трейлер игры Sand Land. Проект создан по мотивам манги Акиры Ториямы.

Ролик показали в рамках фестиваля Tokyo Game Show 2023. Sand Land является ролевой игрой, которая погружает игроков пустынный мир, страдающий от нехватки воды как среди людей, так и среди демонов. В ней можно сыграть за трех разных персонажей: принца-изверга Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора.

Sand Land находится в разработке. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, PlayStation и Xbox Series. Дата выхода пока не объявлена.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры BEAST, посвященый антагонисту.

Видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment