В петербургском клубе опоили и ограбили москвича

Молодой человек рассказал, что у него украли iPhone, наушники и дорогие часы.

В ночь на 30 июня, в клубе "А2" на проспекте Медиков в Петербурге опоили и ограбили жителя Москвы. Об этом 25-летней потерпевший рассказал петербургской полиции в пятницу, 12 июля, сообщила "Фонтанка.ру".

Мужчина очнулся в отделении токсикологии НИИ скорой помощи. При себе он не обнаружил смартфона iPhone, наушников и часов Maurice Lacroix за 300 тыс. рублей. Позже выяснилось, что с банковских счетов также пропало более 25 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, преступниками могли быть двое молодых людей, одетых в темные кофты, и девушка в светлой одежде. Они сидели за соседним столиком.

В клубе сообщили, что москвича вывели из зала в буйном состоянии, после чего передали медикам. Никого подходящего под описания на записях камер видеонаблюдения в "А2" не обнаружили.

По предварительным данным, молодого человека отравили кислотой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что московский суд отправил семерых террористов в колонии строго режима. В 2017 году они установили препятствие на рельсах железной дороги.

Фото: Pixabay