Московский суд отправил семерых террористов в колонии строго режима

В 2017 году они установили препятствие на рельсах железной дороги.

В пятницу, 12 июня московский окружной суд приговорил семерых террористов за попытку организации крушения поезда "Сапсан" в 2017 году. Их отправили в колонии строго режима на сроки от 15 до 21 года, сообщили "РБК".

Все семеро прибыли в Петербург из Таджикистана. Суд начал рассматривать дело в мае 2019 года.

7 июля 2017 года они установили на рельсах препятствие в виде железнодорожного башмака. Поезд "Петербург – Москва" протаранил его, но не сошел с рельсов. РЖД оценили ущерб в 55 млн рублей.

Теракт прошел в знак протеста против участия российских войск в сирийских вооруженных конфликтах.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что участники убийства сотрудника "Еврознака" отправились в колонии. Также они заплатят 1,5 млн рублей.

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