Также ведомство отметило, что перевалка происходит не только в городском порту и она не опасна.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что "Росатом" официально признал перевалку радиоактивных материалов через Петербург. Об этом сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский в Facebook.

Депутат отправил соответствующий запрос в "Росатом".

"Друзья и коллеги, как только Путин убыл из Петербурга, "Михаил Дудин" с 600 тоннами радиоактивных отходов пришел в морской порт после двухдневной стоянки перед Кронштадтом. Очень показательно. Стоит на причале № 40 в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове", —заявил политик.

Соглассно исследованию ведомства, остатки после дообогащения после переводятся в безопасные материалы. Эти остатки нужны в атомной, нефтяной и других отраслях промышленности. Также в "Росатом" отметили, что перевалка происходит не только в городском порту, но и около жилых домов. По данным ведомства, она не опасна.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга закупили на зиму 100 тонн соли.

Фото:пресс-служба "Росатом"