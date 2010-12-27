Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что власти Петербурга закупили на зиму 100 тонн соли. Об этом сообщил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Закупка соли выросла с 20 до 100 тысяч тонн. Кроме того, Смольный также закупил 100 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонны гранитной крошки. Таким образом власти Северной столицы обеспечат безопасность для пешеходов.

Напоним, что зима пришла в Северную столицу внезапно. Петербуржцы пожаловались на сколькие пешеходные зоны. Они отмечают, что дороги "покрыты ледяной коркой". Известно, что рано утром соответствующие службы также посыпали солевыми растворами проезжую часть.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург окажется в тёплом секторе циклонического вихря. Будет скользко и мокро/

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