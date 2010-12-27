Петербург окажется в тёплом секторе циклонического вихря. Будет скользко и мокро

Сегодня температура воздуха превысит климатическую норму.

В четверг, 28 ноября, в Северной столице температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что на Петербург надвигается теплый циклонический вихрь.

"Петербург сегодня окажется в тёплом секторе циклонического вихря, центр которого выходит на запад Балтики", — отметил Леус.

Отмечается, что в городе будет очень сколько. Кроме того, на Петербург обрушатся дожди. Столбики термометров покажут 1-3 градуса. Ветер будет дуть с юга до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января.

Фото:pixabay