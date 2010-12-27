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Петербург окажется в тёплом секторе циклонического вихря. Будет скользко и мокро
Сегодня, 11:38
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IRINA_CHALKINA

Петербург окажется в тёплом секторе циклонического вихря. Будет скользко и мокро

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Сегодня температура воздуха превысит климатическую норму.

В четверг, 28 ноября, в Северной столице температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что на Петербург надвигается теплый циклонический вихрь.

"Петербург сегодня окажется в тёплом секторе циклонического вихря, центр которого выходит на запад Балтики", 

— отметил Леус.

Отмечается, что в городе будет очень сколько. Кроме того, на Петербург обрушатся дожди. Столбики термометров покажут 1-3 градуса. Ветер будет дуть с юга до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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