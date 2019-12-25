Балтийские таможенники задержали контрафактную посуду "Версаче"

Товар должны были провезти на территорию России из Китая.

Накануне, 30 июня, сотрудники Балтийского таможенного поста получили декларацию, целью которой был ввоз товара "подогреватель пищи из грубой керамики, для взрослых, в комплекте с подставкой из нержавеющей стали (мармит)" в количестве 2 084 штук. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оказалось, что на посуду нанесли товарный знак, похожий "до степени смешения" с товарным знаком знаменитого итальянской компании "Gianni Versace S.P.A.". На товаре из Китая была изображена голова Медузы Горгоны с окантовкой.

При этом разрешительные документы на использование данного товарного знака отсутствовали. По оценке правообладателя "Gianni Versace S.P.A.", причиненный ему потенциальный ущерб превысил 87 миллионов рублей. уточняет начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Олег Теплинский

По факту возбудили дело об административном правонарушении по статье за незаконное использование товарного знака. Виновник заплатит штраф, а товар конфискуют и уничтожат.



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Фото: пресс-служба Балтийского таможенного поста