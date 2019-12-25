Объявлены тендеры на 75,6 млн руб для проведения Фестиваля света в Петербурге

Красочное мероприятие состоится в начале ноября. Его мероприятия будет включать не менее 10 зон с инсталляциями. В четырех местах планируется показ мультимедийного 3D mapping шоу.

Комитет по туризму правительства Санкт-Петербурга объявил два тендера, необходимых для организации и проведения Фестиваля света в ноябре 2021 года. Как сообщило в четверг Delovoe.tv, размещены две закупки. По итогам их открытых конкурсов будут определены организации, которые займутся проведением этого красочного мероприятия.

Общая сумма этих закупок составляет 75,6 миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета Петербурга.

В первой закупке речь идет о создании во время фестиваля аудиовизуальных инсталляций. В целом, как отмечается в документации, пространство мероприятия должно включать не менее десяти зон с инсталляциями. Они будут созданы с помощью голографии, mapping технологии.

"Каждая инсталляция должна иметь уникальный визуальный контент, продолжительностью не менее 1 минуты с возможностью циклического воспроизведения, звуковое сопровождение и быть подчинена общей теме Фестиваля", - говорится в документации.

Что касается второй закупки, то здесь исполнителю работ предстоит создать мультимедийное 3D mapping шоу для демонстрации в выбранных местах Фестиваля света. Это шоу будет состоять минимум из 4-х художественных роликов.

Фестиваль состоится в начале ноября. Будет продолжаться не менее двух дней. Каждый день, как минимум, по три часа.

Заявки от компаний, желающих взяться за проведение этого мероприятия, ждут до 22 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей.

Фото: организаторы, фестиваль в 2019 году,