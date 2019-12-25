Балконам Театра им. Акимова вернут исторический облик

Обновленные балконы будут готовы весной следующего года.

В пятницу, 19 ноября, Театр Комедии имени Акимова приступил к восстановлению исторического облика балконов эпохи модерна. Об этом рассказали в комитете по культуре Петербурга.

Как сообщили в комитете, первоначально над входом в театр и Елисеевский магазин на третьем, четвертом и шестом этажах располагались балконы с металлическими декоративными ограждениями, которые перекликались с богатым растительным орнаментом. Позже в начале 2000-х их демонтировали из-за аварийного состояния.

Театр Комедии не только восстановит балконы, но и вернет им исторический облик. Так с начала осени ведут реставрационные работы решеток, а в пятницу начали устанавливать строительные леса. Обновленные балконы будут готовы весной следующего года.

Ранее стало известно, что в Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости.

Фото: комитет по культуре Петербурга