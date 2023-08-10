Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны

Врио главы Запорожья оцени л успехи ВСУ за все время их контрнаступления.

Украинские вооруженные формирования в ходе своего контрнаступления за последние два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны России. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Евгений Балицкий. Чиновник полагает, что нет вероятности того, что силам противника удастся выйти к акватории Азовского моря, если даже ВСу такой план перед собой ставили. Эксперт охарактеризовал такие стремления со стороны киевского режима как "нереальную историю".

Они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости