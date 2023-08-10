Балицкий рассказал об эффективности ПВО против HIMARS и Storm Shadow

Врио главы Запорожья рассказал о том, сколько ракет противника долетает до целей.

Система противовоздушной обороны на территории Запорожской области сбивает практически все ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а из британских четырех ракет Storm Shadow долетает только одна. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Баликций. Чиновник пояснил, что в самом начале специальной военной операции Вооруженные силы Украины применяли в основном "Точку-У", которые легко сбивались.

Потом появились HIMARS, которые сначала не могли сбивать. Из 6 или 12 долетали практически все, поражали очень большое количество инфраструктуры, мосты выбивали, депо железнодорожные, военные объекты. Мы научились с ними тоже работать. Сейчас "химеры" практически неэффективны. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Специалист заметил, что из пакета в шесть ракет долетает в лучшем случае одна или ни одной, а из пакета в 12 единиц - иногда долетает одна. При этом в Запорожье уже отработана методика борьбы с ракетами западного образца. Евгений Балицкий признал, что "иммунитет не полный", но он оценил работу ПВО на "твердую четверку". Чиновник напомнил о том, что в самом начале из четырех запущенных ракет долетали все четыре, потом две, сейчас долетает только одна.

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости