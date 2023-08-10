Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь

Врио главы Запорожья оценил угрозы в свой адрес.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам "РИА Новостей" заявил о том, что с момента назначения на должность главы нового российского региона на его жизнь было совершено не менее десяти покушений, а также поступают угрозы на системном уровне. В том числе близкие друзья обвиняли его в предательстве. Чиновник заметил, что принимал в 1982 году присягу советском у народу. Он добавил, что не понимает, как можно два раза принимать присягу, так как это дважды жениться и каждый раз обещать быть верным.

Если я уже пошел, если я живу интересами своего народа, своей родины, а моя маленькая родина - это Мелитополь, я там родился в семье офицера, а оттуда уже ушел в военное училище. Это моя жизнь. Если я уже пошел - какой смысл мне угрожать? Покупать пытались. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Врио главы Запорожья заметил, что те лица, которые выбрали для себя путь служения своей родине, нашей большой родине - русскому миру, отечеству, что они не являются предателями. Наоборот, так можно назвать тех, кто надел на себя чужую форму, берет в руки чужое оружие и носить на погонах "чужие звезды".

Уто воюет с чужим оружием - не за свое Отечество, я хочу у них спросить у всех: а за это же воевали ваши деды? Что бы вам сказал ваш дед?" - подчеркнул врио губернатора. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости