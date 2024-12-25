Балет "Щелкунчик" пройдет 3 января в Эрмитажном театре. Начнется представление в 15:00. Возрастное ограничение: 6+.

На сцене зрители познакомятся с классическим балетом, а стены украсят анимированные проекции. В рождественскую историю заставят поверить фантастическая музыка П. И. Чайковского, мастерство артистов балета, а также современные технологии.

По сюжету в доме Штальбаумов гости собираются на Рождество, и в этот вечер Дроссельмейер приготовил детям подарки – заводных кукол. Для крестницы Мари он смастерил куклу для раскалывания орехов – Щелкунчика.

Во сне Мари Щелкунчик ожил. Ему предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе с ней в путешествие и превратиться в принца.

Исполнит представление труппа "Петербургский Балет", сопроводит его симфонический оркестр Olympic Symphony Orchestra.

Фото: imperial-theatre.ru