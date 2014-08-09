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Балет "Корсар"
Сегодня, 14:00
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Балет "Корсар"

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Балет "Корсар" покажут 12 апреля в Мариинском театре. Начнется постановка в 14:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В балете "Корсар" есть все необходимое для зрительского успеха: история про пиратов с кораблекрушением, похищениями, любовными страстями и коварными предательствами. Также отмечаются разнообразие действующих лиц и хореографии, колорит востока и ярких костюмов, экзотические характерные танцы и торжественная гармония классики. 

Этот балет более 150 лет не выходит из мирового репертуара. Свою историю постановка ведет из середины ХIХ века, когда композитор Адольф Адан написал партитуру на сюжет одноименной поэмы Джорджа Байрона. Хореограф Жозеф Мазилье сочинил танцы. Так, в 1856 году оперу показали в Париже.

Фото: mariinsky.ru 

Теги: балет, мариинский театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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