Балет "Корсар" представят 9 октября в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В сюжете балета "Корсар" – история про пиратов с кораблекрушением, похищениями, любовными страстями и коварными предательствами. Также отмечаются разнообразие действующих лиц и хореографии, восточный колорит костюмов, экзотические характерные танцы.

Свою историю эта постановка ведет из середины ХIХ века, а в Петербург она попала благодаря хореографу Жюлю Перро. В хореографии представлены выразительные возможности классического танца, как женского, так и мужского.

Фото: mariinsky.ru