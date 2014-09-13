Балет "Корсар"

В сюжете балета "Корсар" – история про пиратов с кораблекрушением, похищениями, любовными страстями и коварными предательствами. Также отмечаются разнообразие действующих лиц и хореографии, восточный колорит костюмов, экзотические характерные танцы.
Свою историю эта постановка ведет из середины ХIХ века, а в Петербург она попала благодаря хореографу Жюлю Перро. В хореографии представлены выразительные возможности классического танца, как женского, так и мужского.
Фото: mariinsky.ru
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