Мероприятие пройдет на саммите "Восточного партнерства" 15 декабря.

Баку дал согласие на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. ОБ этом журналистам рассказала пресс-служба внешнеполитического ведомства. Страна положительно отреагировала на инициативу Евросоюза. Дипломаты уточнили, что относительно напряженной обстановки государственную позицию неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев. В частности, он оглашал позицию Баку на международных площадках.

Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам. В этом контексте дали согласие на предложение председателя Евросовета организовать встречу лидеров двух стран в рамках брюссельского саммита. пресс-служба МИД Азербайджана

Напомним, что Европейский совет 19 ноября официальное распространил о достигнутой договоренности между главой Шарлем Мишелем с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о саммите в Бельгии. Мероприятие запланировано на 15 декабря. Оно пройдет в рамках "Восточного партнерства". Стороны поднимут вопрос о преодолении напряженности на границе.

Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан.

Фото: Pixabay.com

