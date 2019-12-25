Баку дал согласие на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. ОБ этом журналистам рассказала пресс-служба внешнеполитического ведомства. Страна положительно отреагировала на инициативу Евросоюза. Дипломаты уточнили, что относительно напряженной обстановки государственную позицию неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев. В частности, он оглашал позицию Баку на международных площадках.
Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам. В этом контексте дали согласие на предложение председателя Евросовета организовать встречу лидеров двух стран в рамках брюссельского саммита.
пресс-служба МИД Азербайджана
Напомним, что Европейский совет 19 ноября официальное распространил о достигнутой договоренности между главой Шарлем Мишелем с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о саммите в Бельгии. Мероприятие запланировано на 15 декабря. Оно пройдет в рамках "Восточного партнерства". Стороны поднимут вопрос о преодолении напряженности на границе.
Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан.
Фото: Pixabay.com
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