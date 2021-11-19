Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан

Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Такое заявление во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета сделал премьер-министр Еревана Никол пашинян. Чиновник возложил ответственность за эскалацию конфликта на государственной границе на соседей из Баку.
Новый виток эскалации привел к очередным человеческим жертвам. Военные провокации Азербайджана направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября.
Никола Пашинян, премьер-министр Армении
Напомним, что Армения 16 ноября заявила о том, что что Вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении между государственной границей между Ереваном и Баку. Иностранцы вторглись на территорию Армении на участке горы Килисали.
В Минобороны Армении сообщили о шести погибших.
Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия
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