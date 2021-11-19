Пашинян возложил ответственность за эскалацию в регионе на Азербайджан

В Армении рассказали об угрозах на границе.

Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Такое заявление во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета сделал премьер-министр Еревана Никол пашинян. Чиновник возложил ответственность за эскалацию конфликта на государственной границе на соседей из Баку.

Новый виток эскалации привел к очередным человеческим жертвам. Военные провокации Азербайджана направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября. Никола Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что Армения 16 ноября заявила о том, что что Вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении между государственной границей между Ереваном и Баку. Иностранцы вторглись на территорию Армении на участке горы Килисали.

В Минобороны Армении сообщили о шести погибших.

Фото и видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия