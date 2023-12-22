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Бакальчук прокомментировала версии пожара на складе Wildberries в Шушарах
Сегодня, 14:42
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Бакальчук прокомментировала версии пожара на складе Wildberries в Шушарах

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Компания пока не может поделиться своими выводами из-за тайны следствия.

Компания Wildberries проводит расследование различных версий возникновения пожара на своем складе в Шушарах, однако пока не может поделиться своими выводами из-за тайны следствия. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости.

У нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом

Татьяна Бакальчук, глава компании Wildberries

Напомним, что 13 января на складе Wildberries под Петербургом произошёл мощный пожар, который охватил площадь в 70 тыс. кв.м. Огонь удалось потушить только на следующий день. Впоследствии стало известно, что здание склада не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют провести реконструкцию склада и раскрыть подробности позже. 25 января полиция задержала сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: wildberries, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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