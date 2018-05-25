Байкеры из 50 стран проехали по улицам Петербурга

Мотопарад завершился на площади Островского.

В Петербурге 3 августа прошел мотопарад в рамках фестиваля St. Petersburg Harley Days.

Проезд колонны стал кульминацией масштабного фестиваля мотоциклистов. За час байкеры проехали по центру Петербурга, перекрыв Невский и Лиговский проспекты. В мотопараде приняли участие тысячи мотоциклистов из 50 стран мира.

Финишировала колонна на площади Островского, где до 4 августа будет праздноваться St. Petersburg Harley Days.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Эрарте проходит выставка мотоциклов Ducati.

Видео: Piter.TV