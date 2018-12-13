Выставка "Стиль Ducati"

В экспозицию входят эскизы, дизайн-проекты, фотографии мотоциклов.

70 лет назад компания Ducati выпустила первый мотоцикл. Со временем скромный семейный бизнес двух итальянцев превратился во всемирно известное производство. В чём особенность особого стиля Ducati? Об этом петербуржцам расскажет новая выставка в Эрарте. В экспозицию входят эскизы, дизайн-проекты, фотографии и видео мотоциклов. Всё это иллюстрирует философию компании Ducati.

Адрес: 29-я линия В. О., д. 2

Возрастное ограничение: 12 +

Цена: 550 рублей.

Фото: Эрарта. Музей современного искусства / ВК.