Президент США Байден не сразу нашел выход со сцены во время выступления в Филадельфии

С главой Белого лома произошел очередной конфуз.

Американский президент Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Соответствующий ролик в социальные ети выложили журналисты из YouTube-канала GOP War Room. На размещенных кадрах с публичного мероприятия видно, как лидер Белого дома, завершая свою торжественную речь, сначала благодарит аудиторию, а затем с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты руками. Политик сделал попытку двигаться в одну сторону, однако затем спикер резко остановился. Через несколько секунд он получил указание от одного из сотрудников сцены, после чего развернулся и отправился в другом направлении. Напомним, что в 2023 году Джо Байдену исполнится 81 год. Он является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер нередко терялся в пространстве, а также путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

Байден уснул на встрече в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / GOP War Room