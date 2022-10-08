Президент США назвал виновных в том, что в стране фиксируется дорогое топливо.

Американский президент Джо Байден заявил о росте цен на бензин в США из-за действий РФ и Саудовской Аравии. Об этом глава государства упомянул в ходе своего выступления перед журналистами в штате Мэриленд. Ранее политик уже говорил СМИ о том, что разочарован решением стран-участниц международного энергетического альянса снизить объемы добычи нефти на два миллиона баррелей с ноября 2022 года.

Я смог снизить цену на бензин более чем на $1,6, но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. Я еще не закончил с этим. Джо Байден, президент США

Напомним,что члены ОПЕК+ также продлили мировую сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти будут взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года.

Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном.

Фото и видео: Белый дом

