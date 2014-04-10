Глава США рассказал о своих достижениях на посту главы США.

Американский президент Джо Байден выразил уверенность в том, что только он способен противостоять российскому президенту Владимиру Путину, а также сдерживать китайское руководство и сохранять Североатлантический военный альянс в виде единой структуры. В интервью журналистам местной телекомпании ABS News член Демократической партии, глава США указал на то, что успел в пятницу, 5 июля, провести телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также главой нового британского правительства Киром Стармером. Дополнительно политик также уделил внимание европейским и прочим вопросам. Таким образом лидер Белого дома отреагировал на вопрос СМИ о том, готов ли он снова пройти независимый медицинский осмотр, включающий в том числе и проверку его умственных способностей, а после этих мероприятий - опубликовать итоги.

Я не только веду предвыборную кампанию, но и управляю миром, <...> я противостою Путину.Джордж, я тот парень, который сплотил НАТО, это будущее. Никто не думал, что я смогу расширить ее. Я тот парень, который остановил Путина, никто не думал, что это может произойти. Джо Байден, глава США

Ведущий шоу поинтересовался у американского лидера, сможет ли политик в случае победы на ноябрьских выборах руководить страной еще четыре года. Он предложил Джо Байдену не рассуждать о предыдущих заслугах, а сосредоточиться на будущем.

Байден уверен в победе над Трампом после провала на дебатах.

Фото и видео: YouTube / ABC News