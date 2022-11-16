США помогут польской стороне в расследовании инцидента.

Американский президент Джо Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России. Об этом лидер Белого дома рассказал журналистам, которые вместе с ним находятся на острове Бали в Индонезии. Политик отметил, что приходит к подобным заключениям после получения предварительных сведений о траектории ракеты. Власти США и саммита G7 намерены выяснить точные подробности инцидента, а после этого решать о дальнейших принимаемых шагах и реакции на произошедшее. В частности, уже сейчас страны договорились о помощи Варшаве в расследовании.

По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим. Джо Байден, президент США

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у властей Варшавы нет точной информации о том, чьи именно ракеты упали на территории страны. Это заявление шло вразрез с утверждением внешнеполитического ведомства Польши, который перед этим заявил, что на территории страны упала ракета "российского производства".

Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие во время саммита G20.

Фото и видео: YouTube / MSNBC