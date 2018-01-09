Байден рассказал, как 15 лет назад чуть не потерял жену при пожаре в доме

Президент США сравнил трагедию на Гавайях с небольшим возгоранием на кухне в его доме.

Американский президент Джо Байден выразил сочувствие пострадавшим от масштабных лесных пожаров жителям гавайского острова Мауи. При этом политик сравнил ситуацию с той, в которой он едва не лишился супруги во время пожара в своем доме 15 лет назад. Американский телеканал Fox News напомнил зрителям, что тогда случилось лишь "небольшое возгорание".

У нас с Джилл есть некоторое представление о том, каково это - терять дом. <...> Молния ударила в наш дом и небольшое озеро недалеко от него. Она повредила проводку <...>. Короче говоря, я чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку. Джо Байден, президент США

Напомним, что в 2004 году информационное агентство The Associated Press писало о том, что в дом местного сенатора Джозефа Байдена ударила молния, после чего произошло небольшое возгорание на кухне. Пламя пожарным удалось потушить за 20 минут.

Байден чуть не уронил "переводчик" на пресс-конференции с Кисидой и Юн Сок Ёлем.

Фото и видео: FOX News