Байден призвал сокращать зависимость от ископаемого топлива в мире в свете СВО

Лидер Белого дома стал участником египетского форума Cop27.

Американский президент Джо Байден призвал сокращать мировую зависимость от ископаемого топлива в мире в свете проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на 27-ой Конференции ООН, посвященной вопросам изменения климата. Мероприятие организовано на египетском курорте Шарм-эш-Шейхе.

Я знаю, что это были трудные несколько лет. Взаимосвязанные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, могут показаться всепоглощающими. СВО лишь делает более срочной необходимость ухода мира от зависимости от ископаемого топлива. Джо Байден, президент США

По мнению лидера Белого дома, действия России на Украине являются тем фактором, который обостряет глобальную нехватку продуктов питания, сказываются на росте цен на энергетические носители, а также повышают волатильность на рынках энергоносителей, вызывают рост инфляции в мире. Власти США призывают коллег вдвое расширить международные обязательства по защите экологии, чтобы страны могли получать пользу от чистой и диверсифицированной энергии. Дж Байден выступил против применения энергетической сферы как оружия, в которой мир держится "в заложниках".

Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск.

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