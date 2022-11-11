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Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск

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Лидер Белого дома раскрыл "перспективы" конфликта между Киевом и Москвой.

Американский президент Джо Байден заявил, что не видит решения украинского конфликта без ухода российских войск с занимаемой территории. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с местными журналистами перед вылетом в рабочее турне. Политик ответил на несколько вопросов СМИ, направляясь на авиабазу "Эндрюс", откуда он отправится за границу.

Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины.

Джо Байден, президент США

Напомним, что российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам с украинской стороной, однако киевский режим решил не продолжать общение по мирному урегулированию проблемы. Как заявлял глава РФ, проблему Украины могут быстро решить те, кто реализует внешнюю политику в Вашингтоне. Он призвал США и страны коллективного Запада лишь дать соответствующий сигнал Киеву.

Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20 в Индонезии.

Фото и видео: Telegram / URA.RU

Теги: белый дом, джо байден, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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