  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден приказал готовить удары по ИГ* после терактов в Кабуле
Сегодня, 8:27
53
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Байден приказал готовить удары по ИГ* после терактов в Кабуле

0 0

Глава США рассказал, что страна отомстит боевикам, убивших американских военнослужащих.

Американский президент Джо Байден приказал готовить удары по ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) после терактов в Кабуле. Об этом политик сообщил во время брифинга в Белом доме. Известно, что военнослужащие Вашингтона должны напасть как на лидеров боевиков, так и по объектам инфраструктуры радикального движения.

Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ.

Джо Байден, президент США

Политик подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны. В настоящее время Пентагон и разведка ищут способы, чтобы добраться до причастных к организации серии взрывов в Кабуле. Байден заметил, что США ответят террористам тогда и в таком месте, которые сами выберут.

Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане.

Фото: Белый дом

Теги: афганистан, белый дом, джо байден, кабул, теракт
Категории: Терроризм, Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии