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Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
Сегодня, 7:30
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Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане

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Американский президент прокомментировал взрывы в Кабуле.

Американский президент Джо Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане. Таким образом глава государства прокомментировал серию взрывов, произошедшую накануне около аэропорта Кабула. По слова политика, он "фундаментально" признает свою ответственность за трагедию.

Я несу ответственность фундаментально за все, что произошло.

Джо Байден, президент США

Напомним, что Байден выступил с заявлением перед журналистами после того, как взрывы в Кабуле унесли жизни более сотни человек, включая 13 американских военнослужащих. Эта потеря для Вашингтона стала первой боевой с начала 2020 года и самой крупной единовременной с 2014 года, когда американцы зашли на территорию Афганистана.

США не считают, что талибы знали о подготовке теракта в Кабуле.

Фото: Белый дом

Теги: афганистан, белый дом, джо байден, кабул, теракт
Категории: Происшествия, Мировые новости, Терроризм, Тема дня, Лента новостей,

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