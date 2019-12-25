Джен Псаки прокомментировала уровень доверия США к талибам.

США не считают, что талибы знали о подготовке теракта в Кабуле. Такое заявление сделала во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель администрации Джо Байдена. Джен Псаки уточнила, что Белый дом продолжает контактировать с членами радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) при проведении эвакуации собственных граждан.

Это не вопрос доверия или отношения к талибам как к равным партнерам, никто этого не предлагает. Поскольку талибы контролируют большую часть страны, включая периметр безопасности вокруг аэропорта, мы должны координировать с ними свои действия для того, чтобы вывезти людей. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне заметили, что не пытаются обелить боевиков. Псаки напомнила, что США не доверяют террористам и не считают их своими друзьями. При этом благодаря взаимодействию с талибами из Кабула эвакуировано около 104 тысячи человек.

Белый дом ответил на требования отставки Байдена.

Фото: Белый дом