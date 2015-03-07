Белый дом ответил на требования отставки Байдена

Джен Псаки посоветовала прессе не быть политиканами.

Белый дом ответил на требования отставки американского президента Джо Байдена. Во время брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации Джен Псаки напомнила СМИ, что стране следует сомкнуть ряды для того, чтобы дать отпор террористам, по чьей вине погибли не менее 13 американских граждан в Кабуле.

Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил о 12 погибших военных США. Они стали жертвами терактов около аэропорта в Кабуле. Позже стало известно о гибели еще одного представителя оборонного ведомства США.

Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками.

Фото: Белый дом