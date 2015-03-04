Байден предупредил об угрозе мировому лидерству США от РФ и КНР

По словам экс-президента, Соединенные Штаты обязаны охранить за собой мировое лидерство

Бывший президент США Джо Байден предупредил об угрозе мировому лидерству Вашингтона от Россия и Китая. Об этом он заявил на встрече с избирателями. Его словам приводит издание The Hill.

Экс-президент отметил, что Соединенные Штаты обязаны охранить за собой мировое лидерство. По его словам, это необходимо сделать ради "своих семей" и всего мира. Байден подчеркнул, что американские власти могут это сделать и не позволить никому другому "возглавить мир".

Если мы не будем лидерами, кто возглавит мир? Россия? Китай? Джо Байден, экс-президент США

Напомним, Джо Байден был президентом США с 2021-го по 2025 год. Отмечается, что с момента ухода с поста главы Белого дома в январе этого года он редко появлялся на публике.

Фото: YouTube / Joe Biden