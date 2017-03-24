Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

Американский лидер оценил соблюдение прав человека в РФ.

Американский президент Джо Байден предупредил о последствиях в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. По мнению политика, эта ситуация "станет трагедией", а также еще одним доказательством того, что Москва не намерена соблюдать права человека. Такое заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции в Брюсселе.

Смерть Навального стала бы ещё одним признаком того, что у России мало намерений - или вовсе нет - соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия. Джо Байден, президент США

Байден полагает, что гибель Навального принесет вред внешним отношениям между Россией и остальным миром, а также "со мной". На данный момент оппозиционер находится в заключении в исправительной колонии. Он получил реальный срок из-за нарушений режима условного осуждения по делу "Ив Роше".

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Фото и видео: Белый дом