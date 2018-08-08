Байден поставил новую цель по вакцинации в США

В США с начала распространения инфекции выявили свыше 29,3 млн случаев заражения.

В четверг, 25 марта, президент США Джо Байден заявил, что он поставил перед собой новую цель по вакцинации Америки. Об этом он заявил на своей первой публичной пресс-конференции.

Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз Джо Байден, президент США

Кроме того, Джо Байден отметил, что он рассчитывает на открытие школ к концу апреля.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в США выявили свыше 29,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. граждан скончались.

Видео: Global News