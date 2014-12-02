Президент США не смог внятно ответить корреспонденту о росте цен.

Американский президент Джо Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал. При этом глава государства не смог внятно сформулировать свое высказывание, говоря об ответственных за рост инфляции в стране. Мероприятие транслировалось местными телеканалами. В рамках своего выступления у политика СМИ пытались узнать о том, считает ли действующая администрация Белого дома себя ответственными за рост цен на продукты и товары в США.

Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти. Джо Байден, президент США

Далее лидер США перешел на долгое разъяснение причин инфляции и текущего экономического положения. Корреспонденту пришлось повторить еще раз заданный вопрос, однако он также не получил четкого ответа во второй раз. По мнению Байдена, пандемия коронавируса и "действия Путина" на Украине стали ключевыми причинами инфляции на территории США.

Байден подписал закон о помощи Украине по ленд-лизу.

Фото и видео: Белый дом