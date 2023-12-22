Байден оговорился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину, а не в сектор Газа

Глава США перепутал украинский и ближневосточный кризисы.

Американский президент Джо Байден оговорился, пообещав переброску гуманитарной помощи по воздушному пространству на Украину. В видеоролике, распространенном по социальным сетям журналистами пресс-пула Белого дома, глава государства имел в виду доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Инцидент произошел во время рабочей встречи лидера страны с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони в Вашингтоне. В частности, принимающая сторона указала иностранке на тяжелые условия, в которых сейчас оказалось мирное население палестинского анклава на Ближнем Востоке после обострения конфликта с Израилем. Власти США сейчас работают над открытием альтернативных маршрутов отправки гумподдержки гражданам сектора Газа. В частности, речь идет и о морских путях.

Помощи, поступающей в Газу сейчас недостаточно. США присоединятся к друзьям из Иордании и других стран с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху Джо Байден, президент США

Позже на регулярном брифинге для журналистов в администрации местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби признался СМИ в том, что Джо Байден допустил оговорку. Чиновник пояснил, что политик имел в виду сектор Газа.

Байден назвал возможную дату достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США