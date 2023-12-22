Байден назвал возможную дату достижения соглашения о прекращении огня в Газе

Глава США раскрыл данные, которые ему передал Джейк Салливан.

Соглашение о режиме прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в начале марта 2024 года, а предположительно - к четвертому числу. Соответствующее заявление журналистам пресс-пула Белого дома сделал американский президент Джо Байден. Иностранный политик отметил, что его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал о тои, что ХАМАС и Израиль близки к решению этого вопроса.

Надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет прекращение огня... Джо Байден, президент США

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источник сообщали о прогрессе в переговорах об освобождении 40 заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Израиль в свою очередь должен на шесть недель прекратить огонь и освободить палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО.

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