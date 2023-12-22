Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Глава США считает высказывания политического оппонента "поощряющими" Россию.

Американский президент Джо Байден вновь подверг критике высказывания своего предшественника из Белого дома, члена Республиканской партии Дональда Трампа о НАТО, а также дал комментарий в связи со смертью Алексея Навального. Ранее оппонент действующего главы США дал понять общественности, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит Североатлантического военного альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего блока. Говоря об этом на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, Дональд Трамп прежде рассказал, что, когда он был лидером страны, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп заметил, что Вашингтон не будет этим заниматься, так как союзники выделяют недостаточное количество денежных средств для своей обороны и защиты.

Весь мир знает, что если какой-либо противник нападет на нас, наши союзники по НАТО поддержат нас. И они знают, что мы также поддержим их. Вот почему слова бывшего президента так опасны. Джо Байден, президент США

Президент США заявил, что такие высказывания "поощряют плохое поведение" со стороны противников Вашингтона.

Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News