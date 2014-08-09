Байден оговорился, поблагодарив за доставку помощи в Газу палестинцев

Глава США оконфузился в Белом доме на публичном мероприятии.

Американский президент Джо Байден оговорился, поблагодарив палестинское население вместо президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующий конфуз произошел во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне, в которой глава Белого дома участвовал с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе. Они выступили перед журналистами по завершению двусторонних переговоров.

Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, простите, президента Египта ас-Сиси за сотрудничество с США по обеспечению доставки продовольствия, воды и медикаментов мирному населению Газы. Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден во время рабочего визита в Израиль 18 октября объявил о выделении 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей Палестины. Глава США подчеркнул, что приостановит оказание помощи в том случае, если радикальное движение ХАМАС попытается взять поставки под свой контроль.

Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе.

Фото и видео: Белый дом