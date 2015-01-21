Байден объявил пятидневный траур по погибшим в Колорадо

Во вторник, 23 марта, президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о трауре по погибшим в Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома.
Траур по погибшим при стрельбе в городе Боулдер в Колорадо объявлен до 27 марта.
В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия <...> я приказываю, чтобы флаг Соединённых Штатов был приспущен,
президент страны Джо Байден.
Согласно данным властей США, 22 марта 21-летний местный житель Колорадо Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. В результате погибли десять человек, среди которых был также полицейский.
Ранее мы сообщали о том, что база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии.
Видео: NBC News
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