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Байден объявил пятидневный траур по погибшим в Колорадо

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Траур объявлен до 27 марта.

Во вторник, 23 марта, президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о трауре по погибшим в Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома. 

Траур по погибшим при стрельбе в городе Боулдер в Колорадо объявлен до 27 марта.

В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия <...> я приказываю, чтобы флаг Соединённых Штатов был приспущен, 

президент страны Джо Байден.

Согласно данным властей США, 22 марта 21-летний местный житель Колорадо Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. В результате погибли десять человек, среди которых был также полицейский. 

Ранее мы сообщали о том, что база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии.

Видео: NBC News

Теги: джо байден, колорадо, стрельба, сша
Категории: Лента новостей,

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